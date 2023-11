Plus Region Nahe TuS Hackenheim verpasst die Sensation nur ganz knapp – 1:3-Niederlage gegen den TSV Schott Mainz Im Viertelfinale des Fußball-Verbandspokals hatte Landesligist TuS Hackenheim den haushoch favorisierten TSV Schott Mainz am Rande einer Niederlage. Letztlich setzte sich der Regionalligist aber mit 3:1 durch. Neben dem TuS verabschiedete sich auch der SV Alemannia Waldalgesheim aus dem Wettbewerb. Von Lukas Erbelding, Olaf Paare

TuS Hackenheim - TSV Schott Mainz 1:3 (0:0). Vor prächtiger Kulisse am Felseneck lieferte der TuS eine ganz starke Leistung ab. Zwar hatten die Mainzer von Beginn an mehr Ballbesitz. Jedoch legten die Hackenheimer viel Leidenschaft und Aggressivität an den Tag, ohne dabei aber unfair aufzutreten. Zudem versteckten sich die ...