Plus Heiligenroth Trotz guter Moral auf dem „falschen Platz“: Ahrbach scheidet im Rheinlandpokal gegen Wissen aus Von Helmut Rosbach i Hätte mit seinen Ahrbachern lieber auf dem tiefen Ruppacher Rasen gegen Wissen gespielt: Trainer René Reckelkamm. Foto: Marco Rosbach Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals hatte die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod den VfB Wissen zu Gast. Aufgrund des Dauerregens wurde das Spiel des Bezirksliga-Neunten gegen den Rheinlandliga-Neunten kurzfristig vom Rasenplatz in Ruppach-Goldhausen auf den Kunstrasen nach Heiligenroth verlegt, was sicherlich bezüglich der Platzverhältnisse eine richtige Entscheidung war. Die Heimelf war von dieser Entscheidung allerdings weniger angetan. Lesezeit: 2 Minuten

Als klassentieferes Team hatten sich die Ahrbacher vom tiefen Platz in Ruppach-Goldhausen einen Vorteil erhofft. Nach einer sehenswerten Partie gingen die Gäste mit einem letztlich verdienten 4:2 (2:1)-Sieg vom Platz und zogen somit ins Achtelfinale ein. Hätten die Einheimischen von Beginn an mutiger agiert, wäre die Dominanz der Wissener nicht so ...