Titelverteidiger TuS Veitsrodt gastiert in Göttschied: Kreispokal Birkenfeld ausgelost Von Sascha Nicolay Die ersten beiden Runden im Fußball-Kreispokal sind ausgelost und sollen an den beiden ersten August-Wochenenden ausgetragen werden. Titelverteidiger TuS Veitsrodt steht dabei vor keiner leichten Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Marvin Ensch gastiert beim B-Klasse-Top-Team SV Göttschied.

Jeweils 16 Partien finden in den ersten beiden Runden statt. Das ist dem Umstand geschuldet, dass insgesamt 48 Mannschaften für den Kreispokal gemeldet haben. 16 von ihnen steigen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. In Runde eins kommt es lediglich zu einem reinen A-Klasse-Duell. Dabei empfängt der ...