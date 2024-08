Plus Region Nahe

Spvgg Nahbollenbach: Ein Bonusspiel vor großer Kulisse?

Fünf Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld sind am Mittwoch in der dritten Verbandspokalrunde gefordert. Sicher in Runde vier wird es nur ein Team schaffen, nämlich der Sieger des Duells zwischen dem FC Brücken und dem TuS Mörschied. Gute Karten hat freilich auch Oberligist SC Idar-Oberstein beim Bezirksligisten SV Winterbach. Einen Kracher hat die Spvgg Nahbollenbach gezogen. Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach stellt sich „auf Klopp“ vor, während sich der VfR Baumholder in einem Oberliga-Absteigerduell beim SV Alemannia Waldalgesheim behaupten muss.