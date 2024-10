Plus Wissen

Spornhauer: Werden versuchen, Euphorie zu entfachen – Wissen geht ohne Druck ins Duell mit Eintracht Trier

i Dirk Spornhauer will mit dem VfB Euphorie entfachen. Foto: Böhmer/balu

Genau 13 Tage ist es her, als dem VfB Wissen im Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals das große Highlight zugelost wurde. Am Mittwochabend, 19.30 Uhr, steht nun also das große Highlight des Kalenderjahres an. Mit dem Regionalligisten SV Eintracht Trier gastiert die klassenhöchste Mannschaft des Verbandsgebiets im Dr. Grosse-Sieg-Stadion. Und die Siegstädter sind vorbereitet.