Plus Simmern/Cochem Sohren gegen Müden: Es gibt kein Wiederholungsspiel – Halbfinalgegner wird in Laubach ermittelt Von Michael Bongard , Nico Balthasar i Das Viertelfinale im Kreispokal 1 zwischen B-Klässler SG Sohren/Büchenbeuren (in Weiß) und A-Ligist SG Müden/Moselkern/Treis-Karden, das Sohren 4:2 nach Verlängerung gewann, wird nach einem Regelverstoß des Schiedsrichters in der 48. Minute nicht wiederholt. Foto: K.F.Schmitt B & P Schmitt/B&P Schmitt Das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal 1 zwischen B-Klässler SG Sohren/Büchenbeuren und A-Ligist SG Müden/Moselkern/Treis-Karden, das Sohren 4:2 nach Verlängerung gewann, wird nach einem Regelverstoß des Schiedsrichters in der 48. Minute nicht wiederholt. Der Halbfinalgegner von Sohren wird am Freitag (20 Uhr) zwischen den B-Ligisten SG Vordereifel II und SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II ermittelt.

Das war am 3. März in Sohren in der 48. Minute passiert: Beim Stand vom 1:0 für Sohren schlugen die Müdener einen langen Ball auf ihren Spielertrainer Joshua Marx, der ins Laufduell mit Sohrens Serhii Tumko ging. Marx beharkte Tumko wohl so, dass der Sohrener mit der flachen Hand auf ...