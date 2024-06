Plus Wissen

SG Meudt-Berod macht Double perfekt: Titelverteidiger setzt sich im Pokal-Finale deutlich gegen Selbach durch

Von Jens Kötting

i Trainer Christopher Keller hatte allen Grund, zufrieden zu sein. Durch einen souveränen Aufritt im Kreispokal-Finale der C-Ligisten im Kreis Westerwald/Sieg gegen die Sportfreunde Selbach holten sich seine Spieler der SG Meudt-Berod nicht nur den „Pott“, sondern machten nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Staffel C 4 auch das Double perfekt. Foto: Manfred Böhmer/balu

SG Meudt-Berod hat durch einen deutlichen 4:0 (2:0)-Erfolg gegen die Sporfreunde Selbach den Kreispokal-Titel der C-Ligisten im Kreis Ww/Sieg verteidigt. Vor 160 Zuschauern in Wissen bestimmten die Meudter die Partie und sicherten sich einen ungefährdeten Sieg. Nach der Meisterschaft in der Staffel C 4 gelang somit auch das Double.