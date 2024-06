Rübenacher Ü 32 feiert Pokalsieg – Zuka mit dem Tor des Tages

Anzeige

Die Mannschaft um Spielertrainer Björn Bengel setzte sich im Finale auf dem heimischen Kunstrasen mit 1:0 gegen die Ü 35 der SG Puderbach durch. Rund 400 Zuschauer sahen dabei eine kampfbetonte, aber auch sehr faire Partie – in der der FVR das bessere Ende für sich hatte. Das Tor des Tages erzielte dabei Kushtrim Zuka in der 31. Minute. Der FV Rübenach nimmt somit an der Regionalmeisterschaft teil, die am 20. oder 21. Juli im Saarland ausgetragen wird. Für den FVR spielten: Oost, Bengel, David Wehrend, Madunic, Stenz, Daniel Geisen, Schiestel, Müller, Zuka, Kroth, Marzi, Knöll, Fiedler, Kevin Wehrend, Jonas Weber, Michael Geisen, Patrick Weber, Toma. red Foto: FV Rübenach/Bert Jacek