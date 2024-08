Argenthals Daniel Römer (in Rot-Blau) stellte kurzfristig mit zwei Fernschüssen auf 2:1 im Rheinlandpokal für den Bezirksligisten, vor allem das zweite Tor war sehenswert, als er Vordereifels Lars Johann (Nummer 4) entwischte und fulminant in den rechten Winkel traf. Aber Johann und seinen Teamkollegen hatten vor allem in Hälfte zwei alles im Griff, der Rheinlandliga-Aufsteiger zog mit einem 6:2 in die dritte Runde ein. Foto: #ckpicture