Plus Simmern/Cochem Rheinlandpokal: Vordereifel erwartet heißes Spiel in Mörschbach – TSV daheim, Kirchberg auswärts Von Mirko Bernd i Ein gutes Händchen hatte Argenthals verletzter Spielertrainer Simon Peifer (Zweiter von links) mit seinen Einwechselungen beim 3:3 zuletzt daheim gegen Mayen. Denn alle drei Joker (von links Joel Paul, Nico Merg und Florian Heyer) trafen und könnte im Pokal in der Startelf stehen. Foto: #ckpicture Mit dem Mitte-Bezirksligisten TuS Rheinböllen steht nach dem Sieg in der Verlängerung gegen den Liga-Konkurrenten TuS Mayen schon eines von sieben Teams aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel in der dritten Runde des Rheinlandpokals. Vier weitere schicken sich am Mittwochabend an, es den Rheinböllenern gleich zu tun, zwei treffen direkt aufeinander. Lesezeit: 3 Minuten

Bezirksligist SSV Boppard ist erst am Dienstag (3. September) um 19.30 Uhr daheim gegen Rheinlandligist SG 99 Andernach an der Reihe. Der Grund: Boppard spielt am Donnerstagabend seine vorgezogene Liga-Partie in Mayen. Und Oberligist FC Karbach wird als letztes Team der Region eingreifen, der FC spielt am Mittwoch (4. September) ...