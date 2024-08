Plus Bad Bodendorf

Rheinlandpokal: TuS Rheinböllen steht nach dem 7:0 beim SC Sinzig in Runde zwei

Von Mirko Bernd

Der TuS Rheinböllen hat sich seiner Erstrundenaufgabe im Fußball-Rheinlandpokal in souveräner Manier entledigt: Mit 7:0 (4:0) gewann der Bezirksliga-Aufsteiger auf dem Kunstrasen in Bad Bodendorf beim Rhein/Ahr-Klub SC Sinzig, der seinerseits von der C-Klasse in die B-Liga aufgestiegen war. Und dessen Vorsitzender Christopher Dreßler zu nicht erwarteten Weihen kam.