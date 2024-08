Plus Vallendar

Rheinlandpokal: TSV Emmelshausen zeigt beim 3:0 in Vallendar einen souveränen Auftritt

Von Mirko Bernd

Starker Auftritt des TSV Emmelshausen in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals: Beim Koblenzer A-Ligisten SC Vallendar gewann der Mitte-Bezirksligist aus dem Vorderhunsrück sicher mit 3:0 (1:0) und freut sich nun auf den Saisonauftakt in der Liga daheim am Samstag gegen Aufsteiger Ahrweiler BC II.