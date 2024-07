Plus Simmern

Rheinlandpokal: Sohren will mutig gegen Boppard sein, Weiler II gegen Argenthal das Tor vernageln

i Die SG Sohren/Büchenbeuren (von links mit Johann Brecht, Serhii Tumko, der sich wegdrehende Kapitän Tristan Gutenberger und Christopher Faust) ist nicht nur in die A-Klasse aufgestiegen, sie hat sich auch nach zehn Jahren wieder für den Rheinlandpokal qualifiziert. Am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) begrüßt die SG um den neuen, aber noch verletzten Spielertrainer Dominik Kunz den Bezirksligisten SSV Boppard. Foto: B&P Schmitt

115 Mannschaften von der C-Klasse bis zur Regionalliga (Eintracht Trier) kämpfen in dieser Saison um den Fußball-Rheinlandpokal (Titelverteidiger Oberligist TuS Koblenz). Die erste Runde des Verbandswettbewerbs wird amMittwoch mit drei Spielen in der Region eröffnet – in Sohren, in Weiler und in Blankenrath geht es um den Einzug in Runde zwei. Die weiteren Erstrundenpartien folgen am Wochenende.