Rheinlandpokal: Müschenbach stellt Freude über großes Los hinten an – Eisbachtal erwischt „Gegner im Aufwind“

i Der Weg zum Pokalsieg ist vorgezeichnet – auf für die Westerwälder Vertreter, die noch im Wettbewerb sind. Foto: Hermann-Josef Stoffel

Am Mittwochabend wurden in Koblenz die Paarungen der Achtelfinals sowie die weiteren Spiele bis zum Finale im Bitburger Fußball-Rheinlandpokal der Männer und im Vereinsticket Rheinlandpokal der Frauen ausgelost – erstmals in einer gemeinsamen Veranstaltung. Die Zahl der Mannschaften aus den Westerwälder Kreisen Sieg und Wied im Lostopf hatte sich bei den Männern in Runde drei halbiert, weil sich acht Teams in vier direkten Duellen begegnet waren.