Rheinlandpokal im Bezirk Ost: Derby in Hundsangen – Betzdorf gegen Westerburg – Dragusha empfängt einen Freund

Kommt es zum Wiedersehen? Louis Klöckner (links) stand in der vergangenen Saison in der Kreisliga A 1 gegen die SG 06 Betzdorf (rechts Robin Moosakhani) für Westerburg II auf dem Platz. Der Abwehrspieler sammelte zuletzt aber zwei Kurzeinsätze in der Rheinlandliga. Foto: Horst Wengenroth