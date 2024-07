Plus Simmern Rheinlandpokal ausgelost: Unzenberg gegen Kirchberg sticht aus Hunsrücker Sicht heraus Freilos für den Fußball-Oberligisten FC Karbach, alle anderen Klubs aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sind in der ersten Runde des Rheinlandpokals gefordert. Heraus sticht dabei definitiv das Derby zwischen der SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied und dem TuS Kirchberg. Lesezeit: 1 Minute

Gespielt werden soll die Runde am Sonntag, 4. August, eine Woche vor dem Saisonstart also – und an einem zumindest im Hunsrück nicht gerade leichten Wochenende, wenn es darum geht, einen geeigneten Termin zu finden. Denn es ist das „Nature-One-Wochenende“ und dort trifft man von Donnerstag bis in den frühen Sonntagmorgen ...