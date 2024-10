Plus Koblenz

Rheinlandpokal ausgelost: Karbach muss zu Bezirksligist, Kirchberg empfängt Liga-Rivalen

Am Mittwochabend wurden in Koblenz die Paarungen der Achtelfinals sowie die weiteren Spiele bis zum Finale im Bitburger Fußball-Rheinlandpokal der Männer und im Vereinsticket Rheinlandpokal der Frauen ausgelost – erstmals in einer gemeinsamen Veranstaltung.