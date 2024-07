Plus Cochem Rheinlandpokal aus COC-Sicht: Vordereifel bekommt es mit Mendig zu tun, Blankenrath mit Ahbach Von Mirko Bernd In der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals haben 13 Teams ein Freilos gezogen, darunter Cup-Verteidiger TuS Koblenz, Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier oder Oberligist FC Karbach. Gespielt werden soll die erste Runde am Sonntag, 4. August, eine Woche vor dem Saisonstart also. Für die SG Vordereifel, den ranghöchsten COC-Klub, bringt sie das Duell mit einem alten Bekannten. Lesezeit: 1 Minute

Der Rheinlandliga-Aufsteiger muss nämlich zum Mitte-Bezirksligisten SV Eintracht Mendig, dieses Duell gab es erst am 7. April in der Liga, damals gewann Mendig 2:0 zu Hause gegen Vordereifel, was die SGV bekanntlich nicht am Aufstieg hinderte. Es ist also durchaus eine knifflige Aufgabe für Vordereifel um seinen neuen Coach Tobias ...