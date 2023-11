An Allerheiligen stand das Achtelfinale im Fußball-Rheinlandpokal an, sechs Partien wurden ausgetragen, zwei stehen noch aus. Darunter auch die Partie des einzig verbliebenen Rhein-Hunsrück-Klubs FC Karbach. Der Oberligist verlegte seine Partie beim Rheinlandligisten Ahrweiler BC auf kommenden Dienstag (19.15 Uhr), auf dem Kunstrasen in Heimersheim geht es dann um den Einzug in die Runde der letzten Acht.