Rheinböllen gegen Kirchberg: Trainer freuen sich auf Derby in Runde drei – Karbach muss nach Andernach

i Der Rheinlandpokal ist jedes Jahr das Ticket für Mannschaften aus der Region, um am großen DFB-Pokal teilzunehmen. Foto: Hermann-Josef Stoffel

Die dritte Runde im Fußball-Rheinlandpokal steht: Am 9. Oktober (Verlegungen sind noch möglich) spielen die verbliebenen 32 Mannschaften um den Einzug ins Achtelfinale. Bereits eine Woche später, am 16. Oktober, findet dann die große Auslosung mit den Vereinsvertretern in Koblenz statt. Dort werden die verbliebenen Runden gelost und die Mannschaften nicht mehr auf die regionalen Töpfe verteilt, sondern das gesamte Verbandsgebiet einbezogen.