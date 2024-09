Plus Hüffelsheim

Pokalsieger wollen erneut weit kommen: SG Hüffelsheim erwartet den VfR Baumholder

i Gegen den VfR Baumholder peilt die SG Hüffelsheim um Tim Müller (rechts) und Lars Hermann (im Hintergrund) den Einzug in die nächste Runde an. (Archivbild) Foto: Klaus Castor

Die Ansage des amtierenden Verbandspokalsiegers war unmissverständlich. „Jeder macht bis Mittwoch seine Einheiten, bereitet sich optimal vor. Der Pokal ist ein richtig geiler Wettbewerb. Und ich will nicht, dass er am Mittwoch für uns schon zu Ende ist“, sagte Lars Hermann, der Fußballer der SG Hüffelsheim, nach dem Spiel gegen die SG Meisenheim laut und deutlich an seine Mitspieler gerichtet.