Pokalmärchen: Studenten-Team der Malberger Kickers schreibt Geschichte

Von Fabian Weber, rwe

i Kickers-Torwart und -Vorsitzender Max Pickartz (links) kann sein Glück kaum fassen. Durch den Kreispokal-Sieg qualifizierte sich die Studenten-Mannschaft aus Moschheim erstmals für den Rheinlandpokal. Foto: René Weiss

An den Abend des 31. Mai erinnern sich die Fußballer der Malberger Kickers mit Sicherheit noch ewig zurück. Mit 6:1 gewann die Mannschaft aus Moschheim in Rheinbrohl das Westerwald/Wied-Kreispokalfinale der C-Ligisten und Reserve-Teams gegen die favorisierte SG St. Katharinen-Vettelschoß II. Es folgte eine Feier in den Vereinsfarben Grün und Weiß. Dass sich der C-Ligist am größten Abend seiner Vereinsgeschichte auch für den Rheinlandpokal qualifizierte, wurde den Spielern erst im zweiten Gedankengang bewusst. Diese Vereinsgeschichte ist erst drei Jahre alt. Vor der Saison 2021/22 schlossen sich einige Studenten zusammen und gründeten den Klub. „Da wir noch recht jung sind und nicht wissen, wie es beruflich weitergeht, ist es zunächst unser Ziel, dass der Verein auch in zwei bis drei Jahren noch besteht“, sagte Max Pickartz damals mit 19 Jahren. Wie heute, war er auch schon 2021 Torwart sowie Vereinsvorsitzender in Personalunion – und Getränkewart, wie es sich nach dem Pokalfinale gegen Rheinbrohl zeigte, als er nach dem Abpfiff den durch die Spieler schnell geleerten Bierkasten aufs Feld brachte.