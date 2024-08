Plus Weinsheim

Pokalduell in Weinsheim: Die Platzwahl löst einen Trainerzoff aus

i Seine Chipbälle flogen beim Pokalduell meist ins Leere: Der Hüffelsheimer Mostafa El-Haiwan (rotes Trikot) prallte regelmäßig an der Abwehrwand der SG Weinsheim ab. Foto: Michael Ottenbreit

So ereignisarm das Verbandspokal-Spiel zwischen der SG Weinsheim und der SG Hüffelsheim gute 100 Minuten war, so turbulent wurde es dann doch noch mit einer Spielunterbrechung, einem späten Siegtor und einem Trainerzoff nach dem Abpfiff. Die Gäste siegten vor 400 Zuschauern nach Verlängerung mit 1:0 (0:0, 0:0) und zogen in die vierte Runde ein, in der Anfang September die Fußballer des VfR Baumholder warten.