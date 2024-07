Plus Region Nahe

Pokal-Auslosung: SC Idar muss zum Favoritenschreck SV Winterbach

Der Favoritenschreck im Fußball-Verbandspokal hat in der dritten Runde ein spektakuläres Los erwischt. Der SV Winterbach, der bereits zwei Landesligisten ausgeschaltet hat, darf sich nun auf den Vergleich mit einem Oberligisten freuen. Am Mittwoch, 7. August, gastiert der SC Idar-Oberstein am Felsen. Das ergab die Auslosung durch Samuel Horozovic, den Trainer des Titelverteidigers TSV Schott Mainz.