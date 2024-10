Pokal-Auslosung bringt Trier und Eisbachtal: Attraktive Gegner mit allerlei Historie für Wissen und Betzdorf

4. Oktober 2017: Am 11. Rheinlandliga-Spieltag der Saison 2017/18 lieferten sich Betzdorfs Ersel Sahin (links, steht immer noch im SG 06-Kader) und der Ex-Eisbachtaler Moritz Hannappel ein Laufduell auf dem Bühl. Das Hinspiel endete 0:0. Im Rückspiel, dem bislang letzten Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel, setzten sich die „Eisbären“ mit 5:0 durch. Damals wie heute noch in deren Aufgebot: Max Olbrich und Lukas Reitz. Foto: Regina Brühl/Archiv