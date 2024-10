Plus Simmern Pokal: Rheinböllen und Emmelshausen sind Außenseiter gegen Kirchberg und Immendorf Von Mirko Bernd Am Mittwochabend wird ein Klub aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis definitiv ins Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals einziehen, denn es gibt ein direktes Duell. Davon abgesehen heißt es zweimal Bezirksliga Mitte gegen Rheinlandliga, die Rollenverteilung ist also klar. Lesezeit: 2 Minuten

TuS Rheinböllen - TuS Kirchberg (Mi., 19.30 Uhr, in Dichtelbach). Platz 12 der Bezirksliga Mitte gegen Platz 15 der Rheinlandliga heißt es auf Naturrasen in Dichtelbach für zwei Kunstrasen-Teams. Für Gastgeber-Trainer Rafael Sousa ist es ein Bonusspiel. In der Vorbereitung trafen beide auf dem Sportfest in Biebern aufeinander, Kirchberg siegte ...