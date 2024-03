Plus Altenkirchen Neitersen trauert vergebenen Chancen nach: SG scheitert knapp im Rheinlandpokal-Viertelfinale am FSV Salmrohr Von Désirée Rumpel , Moritz Hannappel i Das 1:1 in der 20. Minute: Noah Wrusch (in Schwarz) egalisierte die Partie im Rheinlandpokal-Viertelfinale für den FSV Salmrohr. In Halbzeit zwei sollte er mit seinem zweiten Treffer für das Aus der SG Neitersen/Altenkirchen (links Kevin Rein, rechts Torhüter Constantin Redel) sorgen. Foto: Jogi Die SG Neitersen/Altenkirchen hat den Einzug ins Halbfinale der Rheinlandpokal-Saison 2023/24 denkbar knapp verpasst. Im Heimspiel in Altenkirchen unterlag der Bezirksligist vor 270 Zuschauern dem Rheinlandligisten FSV Salmrohr mit 1:2 (1:1). „Schade, die Chancen waren da“, trauerte SG-Trainer Behar Prenku dem verpassten Halbfinaleinzug nach dem Spiel hinterher. Lesezeit: 3 Minuten

Gleich zu Beginn der Pokalpartie am Mittwochabend sollten beide Teams an der Altenkirchener Glockenspitze da weitermachen, wo sie am vergangenen Wochenende in Burgschwalbach (Neitersen) respektive Malberg (Salmrohr) in ihren Ligaspielen aufgehört hatten. Die Hausherren waren griffiger, spielten mutiger nach vorne und bauten in der Anfangsphase auf die eigenen Stärken, nämlich das ...