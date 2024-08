Mutige Winterbacher igeln sich nicht ein: Dritte Runde im Verbandspokal steht an

Nicht nur im Verbandspokal wird am Mittwochabend Fußball gespielt. Auch im Bad Kreuznacher Kreispokal steht ein Erstrundenspiel an.

Eine Begegnung, die es in sich hat, denn schließlich treffen in der SG Soonwald und im FC Bad Sobernheim zwei ambitionierte A-Klassen-Klubs aufeinander, die in der jüngeren Vergangenheit bereits im Pokal für Furore gesorgt haben. Die Bad Sobernheimer gewannen den Pott im Jahr 2020, die Soonwälder 2022 und 2023. Der Start in die Punktspielrunde verlief allerdings sehr unterschiedlich. Während die SGS zu Hause den TSV Langenlonsheim/Laubenheim bezwang, unterlagen die Bad Sobernheimer in Hackenheim. Zudem könnte der Heimvorteil für die Schützlinge von Trainer Lars Flommersfeld sprechen. In Seibersbach feierten die Soonwälder schon so manchen glorreichen Pokalabend. Los geht es um 19.30 Uhr.