Mit Sieg gegen Salmrohr ins Halbfinale? – Für Neitersen soll im Rheinlandpokal noch nicht Endstation sein

Von Andreas Hundhammer

i Mit vergleichsweise wenig Aufwand hätte Behar Prenku am vergangenen Samstag den Viertelfinal-Gegner seiner SG Neitersen unter die Lupe nehmen können. Der Trainer sah jedoch davon ab, auch weil er den Fokus auf die eigenen Stärken legen will. Foto: Jogi

Auf die Frage hin, wo er sich am vergangenen Samstag zwischen 16 und 18 Uhr herumgetrieben habe, muss Behar Prenku kurz überlegen. Was dann in seiner Antwort steckt, ist letztlich unerheblich, denn es entspricht nicht dem, worauf der Fragesteller hinaus will.