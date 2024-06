Plus Rheinbrohl Meisterschreck schlägt auch im Pokalendspiel zu: FV Rheinbrohl schlägt HSV Neuwied zum dritten Mal Von Fabian Weber i Rheinbrohl schlägt Meister ein drittes Mal Foto: René Weiss In der Fußball-Kreisliga A 2 und im Wettbewerb um den Kreispokal hat der HSV Neuwied in der Saison 2023/2024 insgesamt nur vier Begegnungen verloren, drei davon gegen den FV Rheinbrohl. Nach den beiden Punktspielsiegen der Mannschaft von FVR-Trainer Carsten Bent bezwang sie den künftigen Bezirksligisten nun auch im Pokalendspiel. Lesezeit: 2 Minuten

„Ich habe keine Erklärung dafür, warum wir in dieser Saison so gut gegen den HSV zurechtgekommen sind. In der Vergangenheit haben wir immer schlecht ausgesehen“, sagte Bent kurz nach der Siegerehrung, als er schon „Opfer“ der ersten Bierdusche geworden war. Mit 2:0 (0:0) behielten die Gastgeber vor toller Kulisse von ...