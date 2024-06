Plus Wissen

Latsch wird zum Pokalhelden: Niederfischbachs Schlussmann Niederfischbach pariert zwei Elfer gegen Weyerbusch

Von Jens Kötting

i Der SV Niederfischbach musste sich im Endspiel gehörig strecken. Nach einer 2:0-Führung in der Verlängerung fand das Finale erst im Elfmeterschießen seinen Sieger. Foto: Manfred Böhmer/balu

Um exakt 23 Uhr war es am Freitagabend auf dem Rasen des Dr. Grosse-Sieg-Stadions in Wissen soweit: Steffen Latsch, der Torwart des SV Adler Niederfischbach, hielt im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger SSV Weyerbusch zum zweiten Mal an diesem Abend einen Strafstoß und sicherte dem Team von Trainer Jörg Mockenhaupt den Titel.