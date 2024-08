Plus Kreis Birkenfeld Kreispokal: Viermal heißt es A-Klasse gegen A-Klasse – TuS Hoppstädten hat zwei Eisen im Achtelfinal-Feuer i Monika Mayer von der DSG Breitenthal und Spielleiter Jonas Staudt bei der Auslosung des Kreispokal-Achtelfinals. Foto: Volker Schwinn Gleich vier A-Klasse-Duelle bringt das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal, das am 4. und am 11. September ausgetragen wird. Monika Mayer, Verbandsliga-Spielerin der DSG Breitenthal hat die Lose gezogen. Lesezeit: 1 Minute

Der Titelverteidiger gehört zu den Mannschaften, die sich im Achtelfinale des Kreispokals in einem A-Klasse-Duell behaupten müssen. Der TuS Veitsrodt hat am 4. September Heimrecht gegen den TuS Oberbrombach. Drei weitere Male heißt es in dieser Runde A-Klasse gegen A-Klasse. Mit dem SV Gimbweiler und dem TV Hettenrodt sind immerhin ...