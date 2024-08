Kreispokal: Müdener feiern eine gelungene Rückkehr, Kirchberg II auch weiter

Der SV Müden – wenn auch noch in den „alten“ weißen Trikots der aufgelösten SG Müden/Moselkern/Treis-Karden – ist nach 25 Jahren wieder eigenständig zurück auf der Fußballbühne. Das erste Pflichtspiel gewannen die Müdener um Dominik Müller in Brohl mit 3:0 bei der SG Hambuch II (mit Alexander Wilhelmy) und zogen in die zweite Runde des Kreispokals 2 Hunsrück/Mosel (für C-Klässler) ein. Foto: Sascha Berkele