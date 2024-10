Plus Kreis Birkenfeld Kreispokal: Der Titelverteidiger scheidet aus und der SV Buhlenberg nimmt Revanche Verena Müller-Baltes Von Sascha Nicolay i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Der Titelverteidiger ist ausgeschieden. Im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals musste sich der TuS Veitsrodt vor heimischem Publikum der ersten Mannschaft des TuS Hoppstädten beugen. Lesezeit: 2 Minuten

Derweil hat der SV Buhlenberg beim FC Brücken Revanche für die Punktspielniederlage in der A-Klasse gewonnen. Die Buhlenberger – Kreispokalgewinner des Jahres 2023 setzten sich im Derby 2:1 durch. Und wieder war eine stattliche Zuschauerkulisse am Brückener Rasenplatz. 315 Besucher sahen sich das Duell an. So viele waren nicht in ...