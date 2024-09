Plus Kreis Birkenfeld Kreispokal Birkenfeld: TuS Hoppstädten erreicht mit zwei Teams das Viertelfinale – Die C-Klässler scheiden aus i Der TuS Hoppstädten II (in schwarz) setzte sich mit Mühe beim SV Gimbweiler durch. Die Partie ging in die Verlängerung. Foto: Stefan Ding Der TuS Hoppstädten steht tatsächlich mit zwei Mannschaften im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals. Die TuS-Teams setzten sich gegen die SG Idar-Oberstein und beim SV Gimbweiler durch. Lesezeit: 1 Minute

Außerdem buchten der SV Mittelreidenbach, der TuS Veitsrodt und die SG Rhaunen/Bundenbach die nächste Runde. Die beiden C-Klasse-Vertreter, TV Hettenrodt und SV Gimbweiler sind raus. SV Mittelreidenbach - SV Niederwörresbach 2:1 (0:1). In einem zerfahrenen Spiel ging die erste Hälfte an die Gäste. „Dann habe ich den Jungs in der Pause ...