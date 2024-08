Kreispokal: Abbruch in Ellern nach schwerer Verletzung – Sohren nach 2:0 weiter

Die letzten beiden Partien in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals 1 und 2 standen an, eine Begegnung muss aber wiederholt werden:

Anzeige

Kreispokal 1

SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied – SG Sohren/Büchenbeuren 0:2 (0:0). Erst in der Schlussphase kam A-Klasse-Aufsteiger Sohren durch Treffer von Spielertrainer Dominik Kunz (74.) und Tobias Dechandt (88.) zum Sieg in Mengerschied beim B-Ligisten. Im Achtelfinale (2. Oktober) hat Sohren nun Heimrecht gegen A-Klässler Nörtershausen.

Kreispokal 2

TuS Ellern – Spvgg Cochem II abgebrochen. Nach 60 Minuten verletzte sich ein Spieler des TuS Ellern schwer an der Schulter, der Krankenwagen musste kommen, Schiedsrichter Udo Peifer brach die Partie schließlich ab, auch weil beide Teams nicht mehr weiterspielen wollten. Ellern (Tabellenführer C Staffel 13) hatte gegen Cochem II (Elfter C Staffel 12) klar mit 6:1 geführt. Dennoch muss die Partie laut Spielleiter Michael Melzer wiederholt werden, weil noch eine halbe Stunde zu spielen war. Nun muss ein neuer Termin für die Begegnung gefunden werden.