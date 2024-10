Plus Rhein-Lahn Kreispokal A/B: Reserve der TuS Burgschwalbach wendet zweimal das Aus ab und bezwingt A-Ligist Spfr Bad Ems nach Elfmeterschießen Von Stefan Nink Burgschwalbach. Die zweite Welle der TuS Burgschwalbach steht im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals der Ligen A/B. Der souveräne Spitzenreiter der B5 eliminierte am Märchenwald nach einem tollen Fight die klassenhöheren Sportfreunde Bad Ems mit 6:5 (2:2/1:1) nach Elfmeterschießen. Lesezeit: 1 Minute

Dabei schien es fast vor 85 Zuschauern am Stellweg schon so, als sei der Traum von der kleinen Überraschung ausgeträumt. Nachdem Elias Biebricher die couragierte TuS in Führung gebracht hatte (11.) glich Björn Maurice Palm kurz darauf aus (14.). Shqipron Plakolli hatte kurz vor Ablauf der regulären 90 Minuten mit ...