Kreispokal 2: Sohren II und Weiler II nach Derbysiegen in der Runde der letzten Vier

SC Weiler II gegen SG Eifelhöhe II und SG Sohren/Büchenbeuren II gegen SV Masburg II – so lauten die Halbfinalpaarungen im Fußball-Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel für C-Klässler. Das Endspiel findet am 1. Juni in Kaifenheim statt. Die Sieger der Halbfinalspiele qualifizieren sich übrigens nicht nur für das Finale, sondern dürfen auch in der nächsten Saison im Rheinlandpokal mitspielen.