Plus Simmern/Cochem Kreispokal 2: Altenhofen, Karbach und Dörr stillen Torhunger in Runde eins Von Michael Bongard i Toller Einstand für den neuen Spielertrainer der SSG Lutzerather Höhe: Dominik Fleuth (links) coacht nun den B-Klasse-Absteiger und durfte bei seinem Pflichtspieldebüt ein 7:0 im Kreispokal 2 in Runde eins gegen die SG Dickenschied/Gemünden II bejubeln. Foto: Alfons Benz Nachdem die SG Bremm II und der SV Müden die zweite Runde im Fußball-Kreispokal 2 Hunsrück/ Mosel (für C-Klässler) erreicht haben, zogen mit der SG Braunshorn/Ehrbachtal II, dem SSV Buchholz und den beiden Teams der SSG Lutzerather Höhe vier Teams am Sonntag nach. Lesezeit: 2 Minuten

Noch sieben Partien stehen in Runde eins aus, in dieser Woche finden vier Begegnungen statt: Uhler II gegen Masburg II (Di., 19.30 Uhr, in Kastellaun), Boppard II gegen Landkern (Di., 20 Uhr), Weiler II gegen Hunsrückhöhe II (Mi., 19.30 Uhr) und Sohren II gegen Bad Salzig (Mi., 20 Uhr). SSG Lutzerather ...