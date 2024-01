Hauptthema neben der Spielplanbesprechung bei der Halbzeittagung des Fußballkreises Hunsrück/Mosel in Zilshausen ist die Auslosung des Viertel- und Halbfinals im Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) und 2 (für C-Klässler) gewesen. Die Endspiele in beiden Wettbewerben finden am 1. Juni in Kaifenheim statt. „Losfee“ Michael Melzer vom Kreisjugendausschuss bewies vor allem für beide Teams der SG Sohren/Büchenbeuren ein glückliches Händchen.