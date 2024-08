Plus Simmern/Cochem Kreispokal 1: Überraschungen bleiben aus, zwei A-Ligisten haben zu kämpfen Von Michael Bongard i Maurice Müller (in Schwarz) und sein TuS Rheinböllen II machten dem A-Klässler SV Masburg um Luca Hartmann (links) und Daniel Gorges (rechts) das Leben schwer. B-Klässler Rheinböllen II, der nun mit dem TuS Dichtelbach kooperiert und dort auch spielt, hielt bis zur 83. Minute ein 2:2 im Römerstadion, dann trafen die Masburger aber noch zweimal und kamen durch den 4:2-Erfolg eine Runde weiter. Foto: B&P Schmitt Dem A-Klässler TuS Kirchberg II (4:2-Sieger bei B-Ligist SG Hunsrückhöhe – wir berichteten) sind im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel (A- und B-Klasse) sieben weitere Teams in die zweite Runde gefolgt. Es gab keine Überraschungen, nur ein B-Ligist kam mit der SG Argenthal II weiter nach einem 4:1-Sieg gegen den B-Klässler SG Vordereifel II. Lesezeit: 3 Minuten

Noch neun Paarungen stehen in der ersten Runde aus, unter der Woche finden fünf statt: Biebertal gegen Vorderhunsrück (in Kümbdchen), Niederburg II gegen Nörtershausen (beide Di., 19 Uhr), Buch gegen Bremm (Mi., 19 Uhr), Eifelhöhe gegen Binningen (Mi., 19.30 Uhr, in Gevenich) und Dickenschied gegen Niederburg (Do., 20 Uhr, in ...