Simmern

Kreispokal 1: Sohren und Unzenberg im letzten Duell der ersten Runde

Im Fußball-Kreispokal 1 steht am Mittwoch (19.30 Uhr) in Mengerschied das letzte Duell der ersten Runde an. B-Klässler SG Unzenberg begrüßt den A-Klasse-Aufsteiger SG Sohren/Büchenbeuren.