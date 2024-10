Kreispokal 1: Kirchberg II kommt nach Elfmeterschießen gegen Braunshorn weiter

Anzeige

In der Liga hatten sich beide vor kurzem 0:0 getrennt, dieses Mal fielen Tore. Braunshorn ging durch Alex Merg und Marvin Vogt in Führung, Kirchberg II glich durch Patrick Daum, der in der Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah (108.), und Niclas Auler aus.

In der ersten Hälfte der Verlängerung legte dieses Mal die TuS-Reserve zwei Treffer durch Patrick Sehn-Henn und wieder Daum vor, Braunshorn kam aber noch einmal durch Treffer von Tim Arnold und Dirk Wagner zum 4:4 zurück. Es ging ins Elfmeterschießen und da war Kirchberg II sicherer: Manuel Kleid, Moritz Heidrich und Pascal Endres verwandelten sicher, für Braunshorn traf nur Tobias Retzmann, gleich drei Elfmeter wurden vergeben. red