Plus Simmern/Cochem Kreispokal 1: Drei späte Treffer bringen Karbach II weiter – Werlau schlägt Hambuch Die erste Runde im Fußball-Kreispokal Hunsrück/Mosel 1 und 2 ist fast komplettiert. A-Klässler Karbach II, B-Klässler Werlau und C-Ligist Biebertal/Unterkülztal II haben die zweite Runde erreicht. Lesezeit: 1 Minute

Kreispokal 1 (A- und B-Klasse) In Runde eins stehen noch zwei Begegnungen aus. Die B-Staffel-9-Teams Viertäler Oberwesel II und Weiler kämpfen am 1. September im Rahmen ihres Meisterschaftsspiels auch um den Einzug in die nächste Runde, zuvor stehen sich die SG Unzenberg (B 9) und die SG Sohren (A 6) am ...