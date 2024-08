Plus Simmern/Cochem Kreispokal 1: Die SG Eifelhöhe kegelt den SV Binningen raus Der Blick auf die Mittwochspartien im Fußball-Kreispokal 1 und 2: Lesezeit: 1 Minute

Kreispokal 1 (A- und B-Klasse) SG Eifelhöhe - SV Binningen 2:0 (2:0). Überraschung im Eifel-Duell: B-Klässler Eifelhöhe schlug den A-Ligisten Binningen, dem in den 90 Minuten nicht viel Produktives einfiel. Nach 34 Minuten gingen die Gastgeber in Führung: Julian Holzknecht scheiterte per Foulelfmeter zuerst an Binningens Keeper Alex Schaub, der Nachschuss ...