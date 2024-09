Plus Simmern

Kreispokal 1: COC-Derby in Kaisersesch – Kreispokal 2: Neuauflage des Finals

Die nächste Runde im Fußball-Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel steht am heutigen Mittwoch an: Im Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) werden in zwei Zwischenrundenpartien die letzten beiden Achtelfinalisten ermittelt. Im Kreispokal 2 (für C-Klässler) geht es in vier Begegnungen um den Einzug ins Viertelfinale.