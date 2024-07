Plus Simmern/Cochem Kreispokal 1: Auftakt mit Derby in Bärenbach – Kreispokal 2: Debüt für den wieder eigenständigen SV Müden Startschuss in die Fußballsaison – und das nicht nur im Rheinlandpokal. Am Mittwoch wird der Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel mit dem Derby zwischen der SG Hunsrückhöhe und dem TuS Kirchberg II eröffnet. Im Kreispokal 2 stehen zwei Partien auf dem Programm – und da unter anderem die Rückkehr des wieder eigenständigen SV Müden. Lesezeit: 2 Minuten

Kreispokal 1 (A- und B-Klasse) 35 Mannschaften suchen den Nachfolger des TuS Rheinböllen, der nach dem Aufstieg in die Bezirksliga nicht mehr am Kreispokal teilnimmt. Am 31. Mai 2025 steht das Endspiel an – im Hunsrück. Interessierte Ausrichter aus der Region können sich bis zum 11. November beim Kreisvorstand um den ...