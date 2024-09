Plus Baumholder Kontrahent des VfR Baumholder ist heiß auf den Pokal: Keeper Michel Schmitt ein Spiel gesperrt Von Sascha Nicolay i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus Ein ziemlich dickes Brett muss der VfR Baumholder am heutigen Mittwoch (19 Uhr) im Verbandspokal bohren. Zwar kickt Gastgeber SG Hüffelsheim eine Klasse tiefer in der Landesliga, ist aber erstens dort Tabellenführer und zweitens superheiß auf den Pokal. Die Baumholderer haben da im Augenblick andere Prioritäten. Lesezeit: 2 Minuten

Natürlich will auch der VfR Baumholder diese Viertrundenpartie gewinnen, aber wenn er sich entscheiden müsste, dann würde Jonas Gedratis gerade eine andere Wahl treffen: „Mir wären ein paar Siege in der Liga lieber“, betont der Coach der Baumholderer. Eine verständliche Sichtweise, angesichts der Tatsache, dass die Baumholderer noch nicht so ...