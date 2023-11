Plus Niederroßbach Kolb schießt Niederroßbach ins Viertelfinale: Joker trifft in der Nachspielzeit gegen zehn Engerser Der FC HWW Niederroßbach, Sensationsfinalist der Saison 2015/16, erweist sich in der laufenden Runde wieder als Rheinlandpokal-Schreck. Nach den Eisbachtaler Sportfreunden hat der Rheinlandligist jetzt auch den favorisierten Oberligisten FV Engers aus dem Wettbewerb gekegelt. Von Patrick Weber

Im Achtelfinale setzte sich die Mannschaft der verletzten Spielertrainer Maximilian Ramb und Alexander Haller durch einen Treffer von Joker Florian Kolb in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:1) durch und trifft nun in der Runde der letzten Acht auf den Sieger der Partie SGE Mendig - SG Schneifel, die am kommenden ...