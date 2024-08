Plus Oberzissen Kirchberg eine Runde weiter: Brunk bricht den Bann mit Traumtor beim 3:0 in Oberzissen Der TuS Kirchberg hat die dritte Runde des Fußball-Rheinlandpokals erreicht: Der favorisierte Rheinlandligist setzte sich mit 3:0 (1:0) beim Mitte-Bezirksligisten SV Oberzissen durch. Nach zähem Beginn brach Fabian Brunk mit einem Traumtor den Bann. Lesezeit: 1 Minute

Kirchbergs Trainer Thorsten Haubst beschrieb den Treffer zum 1:0 in der 20. Minute so: „Fabian hat aus 35 Metern abgezogen, so triffst du den Ball von 100 Mal wahrscheinlich nur zweimal.“ Brunks Flatterball schlug ein, Kirchberg führte, ohne groß zu glänzen. Bis zur Pause blieb es beim 1:0. „In der zweiten ...